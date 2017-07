20% zwrotu wydatków na reklamę

Większość cashbacków działa, tak że aby dokonać wypłaty, konieczne jest uzyskanie jakiegoś minimum, a zbieranie złotówek trwa i trwa. W naszej firmie jest zupełnie inaczej, zwrot jest wypłacany w ciągu 10 dni od realizacji zamówienia. Oznacza to tyle, że kupujący zyskuje pewną kwotę, w zależności od swojego zakupu, a cashback stanowi jej 20%.

Reklama skierowana do zainteresowanych

Firma kładzie duży nacisk na to, żeby reklama była skierowana właśnie do takich odbiorców dla których dany produkt, czy usługa w rzeczywistości mogą być ważne, pomocne oraz stanową oni grupę potencjalnie zainteresowanych osób, ma to na celu zwiększenia ilości zamówień i tym samym sprzedaży.

Kilka sposobów reklamowania

Reklama na Facebooku ma dość duży zasięg, a odpowiednio przygotowany post może znacznie bardziej zaangażować zainteresowanych, niż w przypadku innych mediów społecznościowych. Jednak także pisanie treści na strony blogowe, może przełożyć się na zwiększenie zainteresowania marką, produktem czy usługą.

Rozsądne zakupy

Chodzi o kupowanie tam, gdzie można uzyskać dodatkową korzyść, w naszym przypadku, jest to kwota cashbacku. Zamawiając reklamę, za 70 zł, uzyskasz aż 14 zł zwrotu i to wypłaconego w ciągu 10 dni, zamawiając kilka reklam o podobnych parametrach będzie to wielokrotność. Działania reklamowe, tak czy siak są konieczne do zrobienia, dlaczego by więc na tym fakcie dodatkowo nie skorzystać?

źródło: http://reklamaicashback.co