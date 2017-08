Dodatkowe korzyści z płatnej reklamy

Te z kolei, mają za zadanie spowodować zwiększenie sprzedaży, a także poprawić komunikację między produktami, ale także samą marką, a jej odbiorcami. Można więc powiedzieć, że zamawiając reklamę, firma ma na celu korzyści finansowe krótkoterminowe, ale także długoterminowe zbudowanie relacji.

20% Cashbacku

My proponujemy coś więcej, mając na uwadze, że rynek się zmienia, a reklamy bywają skuteczne na różnym poziomie, samo zaś budowanie sobie bazy odbiorców, może trochę trwać. Chcemy umilić Wam ten czas oczekiwania, dając aż 20% wydatków, które można ponownie wydać. Na co? Być może na inne działania marketingowe, a może na bieżące zakupy do domu.

Jak to działa?

Kupując u nas reklamę, na jednej z naszych aukcji, przekazujesz nam ją do realizacji, podając wytyczne odnośnie jej ustawień, my realizujemy ją, a po wykonaniu zlecenia, w terminie 10-ciu dni otrzymujesz, aż 20% zwrotu za zakupioną reklamę. Pomyśl tylko, wydając u nas 70 zł, zyskasz 14 zł na swoje konto bankowe, albo PayPal. Wydając u nas 150 zł zyskujesz, aż 30 zł. Może czas najwyższy zmienić miejsce zakupu reklam?

Gwarancja

Oferujemy Ci płatną reklamę na Facebooku, a także teksty na zamówienie oraz inne formy reklamowe, takie jak backlinki. Zobacz w naszym sklepie Reklama i Cashback