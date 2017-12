To ich wrodzona umiejętność. Są też i tacy, którzy wolą inne zadania, a pisanie ebooków wydaje im się czymś strasznym, trudnym i zawsze czują, że czegoś brakuje w ich tekstach.

Mini ebook - dobry pomysł

Napisanie ebooka, to może być dobry pomysł na zarabianie i to nie jednorazowo, ale przez kilka lat. Zainwestowanie w to, aby ktoś napisał teksty i sprzedał je wraz z prawami autorskimi, jest już możliwe. Taki mini ebook może się przydać także do promocji określonej firmy, marki, czy nawet nieco edukować potencjalnych klientów.

20% Cashbacku

Firma proponuje także 20% Cashbacku, które można ponownie wydać na zakup treści. Dzięki temu ebook może być nieco dłuższy, albo dodatkowe teksty można wykorzystać na jego promocję.

źródło: http://reklama.bezwychodzeniazdomu.eu/kategoria-produktu/teksty/