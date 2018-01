Zastanawiając się nad tym, można dość do wniosku, że wystarczy powielać określony schemat, który raz przyniósł nam możliwość zarobienia, a wszystko będzie, tak jak należy. Da się kasę pomnożyć i tak da się działać już zawsze. Okazuje się jednak, że nie zawsze jest to możliwe, a w dodatku można niektóre rzeczy zrobić jeszcze lepiej.

Ogarnąć finanse osobiste

To jaki poziom edukacji finansowej aktualnie posiadamy, zależy jedynie od nas samych, ale nie tylko od wiedzy podręcznikowej. Dość istotne są także pewne nawyki związane z wydawaniem, a także przekonania, którymi kierujemy się w życiu. Wartości wyższe, które są dla nas niezwykle ważne, a także ustawienie sobie właściwych priorytetów.

Teoria, a praktyka

Wydawać pieniądze powinno się na rzeczy potrzebne, a jeszcze lepiej na tworzenie tak zwanych aktywów. Chodzi o to, żeby tworzyć dla siebie zupełnie nowe źródła dochodów. Przydadzą się one wtedy, gdy obecne źródło wyschnie, albo zarabiane dzięki niemu pieniądze zaczną się trochę zmniejszać w wyniku zmian rynkowych, albo z innych powodów.

Praktyczne przykłady

Przykładów można znaleźć całe mnóstwo, niektóre możliwości nie wymagają nawet kapitału finansowego na start, ale z kolei dużego nakładu pracy, czyli inaczej mówiąc trzeba w nie zainwestować dość dużo czasu i pewnego rodzaju działania, aby potem móc cieszyć się z rezultatów.

Mądrzejsze wydawanie

Warto zastanowić się przed każdym wydatkiem dwa razy, a to z tego powodu, że od czasu do czasu tracimy pieniądze na rzeczy, a ich wartości nie da się już pomnożyć. Tymczasem kupienie tego samego w firmie, oferującej możliwość rozwijania własnego biznesu, to już budowanie aktywów. Także konieczne może być poświęcenie czasu na budowanie swojej struktury zakupowej, a także pewnych środków na zakupy własne, ale z czasem takie działania mogą przynieść dodatkowe pieniądze dla osoby, która się w nie zaangażowała i to są właśnie nowe aktywa.

